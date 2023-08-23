Закат Поднебесной: простое объяснение сложностей китайской экономики

На неделе сразу несколько крупных иностранных медиа вышли со статьями о проблемах экономики КНР. Почему Китай вызвал такой интерес и что происходит в одной из ключевых стран мира, объяснил предприниматель, экс-президент Киевстар Петр Чернышов.

Квартиры вместо экспорта

Самое главное, мы знаем, что капитализм — это циклы роста и падения, и когда такие циклы происходят в Европе, США или Японии — нам все понятно. Но мы почему-то сами себя обманули и убедили, что китайская экономика (где очень жесткий капитализм) — это исключение, и там таких циклов быть не может.

Вся китайская экономика была построена на экспорте, который в начале 2000-х годов занимал примерно 40% ВВП страны. Это позволяло им увеличивать свой ВВП примерно на 10% в год. Но экспортное преимущество стало намного меньше в 2010-х годах.

Потому что зарплаты в Китае стали не такими конкурентными, все технологии, которые можно было скопировать и украсть, были скопированы и украдены, рядом в Азии появились страны, которые тоже начали мощно экспортировать. И экспорт начал падать (не в абсолюте, конечно!), и упал до 18% ВВП сейчас.

Короче, надо было чем-то заменять экспорт, чтобы ВВП рос! Или надо было соглашаться на рецессию. В странах Запада в случае рецессии правящую партию выкидывают из офиса на выборах. В Китае ее могли выкинуть из окон — поэтому Компартия после 2008 года решила, что рецессии не бывать. И дала приказ банкам мощно кредитовать строительство жилья. И этот сегмент вырос с 17% ВВП до 29% сейчас. То есть, по сути, заменил потери в экспорте. Для сравнения: у Испании, которая в в начале 2000-х строила квартиры для всего среднего класса Европы на пенсию, этот процент составлял максимум 27%. Потом ее экономика упала, жилье распродавали еще лет восемь. И спасали ее деньгами всего Евросоюза. Но масштабы Испании и Китая несопоставимы.

Итак, вот таблица — до чего доросли цены на квадратный метр в главных пяти городах Китая, по сравнению с самыми дорогими городами мира (Лондон, Тель-Авив, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Барселона). Цена за квартиру берется в годовых доходах человека, который живет и работает в данном городе. Я, как увидел, что в Пекине эта цифра 47, а в Шанхае — 43, по сравнению с Лондоном — 22 и Нью-Йорком — 12, так сначала глазам не поверил!

Как всем сейчас уже понятно — этот пузырь должен взорваться с ужасными последствиями.

Чиновники зарабатывают на метрах

Вторая причина, почему Китай пошел по пути взрывного роста строительства жилья. В Китае нет налога на недвижимость — того, что во всем мире источник доходов местных бюджетов. И тратится на локальные сервисы — дороги, школы, городской транспорт, уборку мусора, полицию и т. д. Вместо этого, все деньги города в Китае получают от продажи земли для строительства. Поэтому все города очень хотели, чтобы у них строились бесконечные квадратные метры жилья — даже если в них потом никто не живет.

В результате, квартира стала главной инвестицией населения Китая — занимает 85% инвестпортфеля населения. Цены уже падают, но насколько — пока непонятно. Потому что Компартия запретила об этом писать (хороший, кстати, метод!).

Пока банкротятся крупные и мелкие девелоперы. Скоро будет очередь банков, которые им дали много кредитов. Что дальше — не знает никто.

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Кстати, такая ситуация ставит вопрос по поводу войны с Тайванем. Есть две опции:

1) Если все очень плохо в экономике, то маленькая победоносная война — как раз то, что надо. Только вряд ли она будет маленькая и победоносная, глядя на пример россии с Украиной!

2) Если все очень плохо в экономике — надо срочно ее спасать, а для этого важна финансовая и экспортная кооперация со всем миром, и нельзя рисковать и попадать под санкции.