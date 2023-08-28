Курс валют на вечер 28 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 28 августа Закрытие 28 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,55/39,95 39,53/39,91 2/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,85−38,50 грн. Евро покупают за 41,10 грн, а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,35, евро — 41,50−41,73 грн.

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