В связи с военным положением Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк продлил срок действия платежных карт
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Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.
В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате
«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — заявили в банке.
Напомним
«Минфин» писал, что Ощадбанк начал оформление цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий.
Источник: Минфин
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