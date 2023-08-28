Ощадбанк продлил срок действия платежных карт

В связи с военным положением Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т. д.

«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — заявили в банке.

Напомним

«Минфин» писал, что Ощадбанк начал оформление цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий.