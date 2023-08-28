«Доступные кредиты 5-7-9%»: за время действия военного положения банки выдали уже 137 миллиардов

С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 70 724 кредита на общую сумму 226,9 млрд грн, из которых 48 022 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 100,4 млрд грн (по состоянию на 28 августа 2023 года). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 397 льготных кредитов на общую сумму 1,5 млрд. грн., в том числе банками государственного сектора экономики заключено 260 кредитных договоров на сумму 347,9 млн. грн.

За время действия военного положения в Украине в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» заключено 35 902 кредитных договора на общую сумму 137,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 27 546 кредитных договоров на сумму 73,7 млрд грн), из которых:

6,5 млрд грн — на инвестиционные цели;

7,8 млрд грн — как антикризисные кредиты;

4,1 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

33,78 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,61 млрд грн — на антивоенные цели.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.