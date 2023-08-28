Цены на газ в Европе снова превысили $400 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе 28 августа растут на 4% до $405 за тысячу кубометров. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне $393,7 тыс. куб. м (+1,4%). А по состоянию на 9:09 по Киеву их стоимость составила $404,8 (+4,2%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $388,4/тыс. куб. м (+1,4%).

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 92,31% — это на 13 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.