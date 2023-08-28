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28 августа 2023, 13:34 Читати українською

Кредитные союзы впервые за два года нарастили активы

Почти двухлетнее уменьшение активов кредитных союзов во втором квартале приостановилось: они увеличились несколько, несмотря на сокращение количества учреждений. Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора.

Почти двухлетнее уменьшение активов кредитных союзов во втором квартале приостановилось: они увеличились несколько, несмотря на сокращение количества учреждений.
Фото: freepik.com

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Активы медленно росли в большинстве союзов, однако к концу квартала достигли лишь 60% довоенного уровня.

Новые кредиты выросли второй раз подряд — почти на треть за квартал. Самое заметное — ссуды населению на строительство, ремонт, реконструкцию недвижимости. Благодаря этому несколько вырос кредитный портфель — на 5% за квартал.

Однако остается значительной доля кредитов в портфеле, просроченных более чем на 90 дней — треть. Объемы финансирования со стороны объединенных кредитных союзов увеличились на 12%, а отток денежных средств значительно замедлился.

Умеренная доходность обеспечила рост объема нераспределенной прибыли. На 1 июля десять союзов нарушали норматив достаточности капитала. Это на три учреждения меньше, чем в первом квартале, но в пять раз больше, чем в прошлом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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