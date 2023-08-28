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28 августа 2023, 13:01 Читати українською

Зеленский предложил создать единый орган для проверок бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу друг другу и предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу друг другу и предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками.
Фото: president.gov.ua

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«Они (бизнес, — ред.) не должны давать взятки. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес. Мы построили сейчас платформу, и раз в неделю, раз в две недели мои экономические советники с ними встречаются и снимают вопросы», — сказал Зеленский.

Президент признал, что это несистемное решение.

«Они не желают никаких проверок. Они сказали, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам. Но это баланс. Для меня как президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Каков баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия… Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС», — сказал он.

По словам Зеленского, он предложил бизнесу провести изменения в законодательстве, чтобы только один орган имел право проверять бизнес.

«Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом — проверять и вами, чтобы к вам все не ходили. Наш бизнес должен предложить, что это будет за орган, который этот человек», — отметил президент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+42
Eventop
Eventop
28 августа 2023, 13:16
#
Що вони там вживають, цікаво…
+
+75
begood
begood
28 августа 2023, 13:32
#
Европа: ребята разберитесь с коррупцией в стране, посадите тех кто ворует в руководстве и будет вам членство в ЕС.
Украина: Ок.
Е: Ну как, сделали?
У: Мы ввели рецепты на корвалол и нимесил.
Е: Что? У вас же война в стране. Зачем? Ну ладно, но с коррупцией в стране разберитесь.
У: Ок.
Е: Побороли коррупцию?
У: Нет, мы подписали закон чтобы кинотеатры крутили фильмы на английском языке.
Е: ???
И так далее…

+
+23
Moonlighter
Moonlighter
28 августа 2023, 14:17
#
Е: Ребята, ну как вы, сделали хоть какие-то шаги?
У: Зеленский призвал Верховную Раду легализовать медицинский каннабис в Украине.
Е: Что? На *** вам это сейчас нужно? Вы можете сфокусироваться на важных для Украины проблемах?
У: Ок. Можем.
Е: Ну как? Чем сейчас занимаетесь?
У: В Раде предожили легализовать порнографию.
Е: Вы ***?
У: Это не всё, мы еще решили выделить деньги на сериал про Поровознюка.
Е: Что еще за сериал? Кто это такой?
У: Мы закупили барабаны в бомбоубежище.
Е: Ясно.
+
+15
begood
begood
28 августа 2023, 14:41
#
Ахах, про каннабис и порнографию я забыл. Спасибо за дополнение)
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
28 августа 2023, 13:45
#
І призначати очільника цього «органу» буде Офіс президента ?
+
+15
mantis05
mantis05
28 августа 2023, 14:56
#
Та зачем эти проверки? И зачем нам ЕС? Безвиз и так есть, остальное нам не надо.
+
0
Botanic
Botanic
28 августа 2023, 16:21
#
А через місяць в Прозорро будуть мільйярдні закупівлі автівок, обладнання, меблів і напевно яєць по 17грн. для нового МінШМОНЗДИРу !!! :) А потім ще конкурс на нові чесні фейси зі старими зв’язками для цього органу !
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