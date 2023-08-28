Зеленский предложил создать единый орган для проверок бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу друг другу и предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

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«Они (бизнес, — ред.) не должны давать взятки. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес. Мы построили сейчас платформу, и раз в неделю, раз в две недели мои экономические советники с ними встречаются и снимают вопросы», — сказал Зеленский.

Президент признал, что это несистемное решение.

«Они не желают никаких проверок. Они сказали, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам. Но это баланс. Для меня как президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Каков баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия… Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС», — сказал он.

По словам Зеленского, он предложил бизнесу провести изменения в законодательстве, чтобы только один орган имел право проверять бизнес.

«Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом — проверять и вами, чтобы к вам все не ходили. Наш бизнес должен предложить, что это будет за орган, который этот человек», — отметил президент.