Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу друг другу и предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.
Зеленский предложил создать единый орган для проверок бизнеса
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«Они (бизнес, — ред.) не должны давать взятки. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес. Мы построили сейчас платформу, и раз в неделю, раз в две недели мои экономические советники с ними встречаются и снимают вопросы», — сказал Зеленский.
Президент признал, что это несистемное решение.
«Они не желают никаких проверок. Они сказали, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам. Но это баланс. Для меня как президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Каков баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия… Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС», — сказал он.
По словам Зеленского, он предложил бизнесу провести изменения в законодательстве, чтобы только один орган имел право проверять бизнес.
«Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом — проверять и вами, чтобы к вам все не ходили. Наш бизнес должен предложить, что это будет за орган, который этот человек», — отметил президент.
Комментарии - 7
Украина: Ок.
Е: Ну как, сделали?
У: Мы ввели рецепты на корвалол и нимесил.
Е: Что? У вас же война в стране. Зачем? Ну ладно, но с коррупцией в стране разберитесь.
У: Ок.
Е: Побороли коррупцию?
У: Нет, мы подписали закон чтобы кинотеатры крутили фильмы на английском языке.
Е: ???
И так далее…
У: Зеленский призвал Верховную Раду легализовать медицинский каннабис в Украине.
Е: Что? На *** вам это сейчас нужно? Вы можете сфокусироваться на важных для Украины проблемах?
У: Ок. Можем.
Е: Ну как? Чем сейчас занимаетесь?
У: В Раде предожили легализовать порнографию.
Е: Вы ***?
У: Это не всё, мы еще решили выделить деньги на сериал про Поровознюка.
Е: Что еще за сериал? Кто это такой?
У: Мы закупили барабаны в бомбоубежище.
Е: Ясно.