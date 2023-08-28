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28 августа 2023, 12:04 Читати українською

Более четырехсот украинских компаний лишились «российского следа» — Опендатабот

С начала полномасштабного торга 401 украинская компания с российским следом осуществила изменения и удалила владельцев и бенефициаров из России, несмотря на существующие законодательные ограничения. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

С начала полномасштабного торга 401 украинская компания с российским следом осуществила изменения и удалила владельцев и бенефициаров из России, несмотря на существующие законодательные ограничения.
Фото: slovoidilo.ua

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По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил российский след у 20 881 компании зарегистрированной в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину был введен мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний, собственниками которых являются граждане РФ. Это ограничение было введено с тем, чтобы обеспечить защиту национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ.

Пока только отдельные категории граждан России имеют право осуществлять изменения в компаниях, в которых они являются собственниками, в частности, законно проживающие на территории Украины и имеющие в своей собственности долю в уставном капитале компании до 10%.

Топ-10 компаний по выручке, убравших связи с рф после начала полномасштабной войны

Место Название
1

ООО «Фри-систем»
2

ООО «Андрушевский маслосырзавод»
3

ООО «ТС Трейд»
4

ООО «Артлайн Интеграция»
5

ООО «Ханзе Агри Украина»
6

ООО «Вист Групп»
7

ООО «Гербор-Холдинг»
8

ООО «АКС-Одесса»
9

ООО «Гайсинский молокозавод»
10

ООО «ЧЗА»
Источник: Минфин
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