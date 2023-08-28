С начала полномасштабного торга 401 украинская компания с российским следом осуществила изменения и удалила владельцев и бенефициаров из России, несмотря на существующие законодательные ограничения. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».
Более четырехсот украинских компаний лишились «российского следа» — Опендатабот
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По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил российский след у 20 881 компании зарегистрированной в Украине.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину был введен мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний, собственниками которых являются граждане РФ. Это ограничение было введено с тем, чтобы обеспечить защиту национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ.
Пока только отдельные категории граждан России имеют право осуществлять изменения в компаниях, в которых они являются собственниками, в частности, законно проживающие на территории Украины и имеющие в своей собственности долю в уставном капитале компании до 10%.
Топ-10 компаний по выручке, убравших связи с рф после начала полномасштабной войны
|Место
|Название
|1
|
ООО «Фри-систем»
|2
|
ООО «Андрушевский маслосырзавод»
|3
|
ООО «ТС Трейд»
|4
|
ООО «Артлайн Интеграция»
|5
|
ООО «Ханзе Агри Украина»
|6
|
ООО «Вист Групп»
|7
|
ООО «Гербор-Холдинг»
|8
|
ООО «АКС-Одесса»
|9
|
ООО «Гайсинский молокозавод»
|10
|
ООО «ЧЗА»
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