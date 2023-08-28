Пауэлл не смог напугать инвесторов, нефть дешевеет вторую неделю подряд: что нужно знать утром

Американские акции завершили неделю разнонаправленно

S&P 500 вырос на 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 2,3%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,5%.

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили серию из трех недельных снижений подряд, поскольку выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла не принесло никаких сюрпризов.

На пятничном симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл заявил, что недавнее снижение инфляции в США — долгожданное событие, но регулятор готов продолжить повышать процентные ставки, если это будет целесообразно.

Между тем, участники рынка с 20%-й вероятностью ожидают, что ФРС снова повысит ставки на предстоящем сентябрьском заседании, отмечает CME Group.

Рынки Азии продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 0,2%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi увеличились на 0,6%, сингапурский STI прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2,2%, а гонконгский Hang Seng практически не изменился.

Инвесторы в Азии также не обратили внимания на ястребиные заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном повышении ставки.

В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут, поскольку власти Китая снизили гербовый сбор на биржевые торги с понедельника в два раза. Эти стимулирующие меры направлены на оживление китайского рынка капитала и повышение доверия инвесторов, заявили в Пекине.

Акции китайского застройщика Evergrande упали почти на 80% после возобновления торгов

В ходе сегодняшних торгов акции крупнейшего в мире застройщика — China Evergrande Group — упали на 79%. Торги возобновились после перерыва, длившегося около 17 месяцев.

Возобновление торгов произошло после того, как компания сообщила о своих финансовых результатах. За первое полугодие 2023 года чистый убыток Evergrande составил 39,3 млрд юаней ($5,4 млрд), что более чем вдвое меньше убытка за тот же период прошлого года.

За тот же период выручка компании составила 128,8 млрд юаней ($17,7 млрд) по сравнению с 89,28 млрд юаней ($12,2 млрд) годом ранее.

Кроме того, в отчете Evergrande сообщила, что по состоянию на июнь 2023 года общие обязательства компании составляли 2,39 трлн юаней ($327,8 млрд), а активы оцениваются в 1,74 трлн юаней ($238,7 млрд).

Ранее, в прошлом месяце, пострадавшая из-за кризиса в китайском секторе недвижимости Evergrande подала в США заявку на защиту от банкротства, которая защищает ее активы в США от кредиторов пока идет процесс реструктуризации компании.

Нефтяные цены снижаются вторую неделю подряд

По итогам прошедшей недели фьючерсы на Brent снизились на 0,4% до $84,48 за баррель. Контракты на WTI подешевели примерно на 1% до $79,83.

Падение нефтяных цен вторую неделю подряд происходит на фоне слабых экономических данных, в частности из Китая, а также укрепления доллара, считают эксперты.

На фоне падения нефтяных цен отраслевой индекс США — S&P 500 Energy — на прошлой неделе снизился примерно на 1,3%.

Между тем, согласно исследованию Ernst & Young, ведущие энергетические компании США в прошлом году впервые выплатили акционерам больше своих доходов, чем инвестировали в новые месторождения нефти и газа.