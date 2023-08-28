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28 августа 2023, 9:33 Читати українською

Новая Зеландия будет выдавать виды на жительство украинским беженцам

Правительство Новой Зеландии приняло решение о выдаче вида на жительство для украинских беженцев, въехавших в страну по специальной визе. Об этом заявил министр иммиграции Эндрю Литтл, сообщает Интерфакс-Украина.

Правительство Новой Зеландии приняло решение о выдаче вида на жительство для украинских беженцев, въехавших в страну по специальной визе.
Фото: pixabay.com

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«Многие из ищущих безопасности в Новой Зеландии никогда не предполагали, что останутся здесь надолго, но в условиях продолжающейся войны мы обязаны обеспечить им определенность», — отметил Литтл, комментируя принятое решение.

Возможность получения вида на жительство будет доступна для обладателей специальной украинской визы, если основной заявитель получил специальную украинскую визу и прибыл в Новую Зеландию до 15 марта 2024 года.

«Конфликт в Украине вызывает глубокий резонанс у всех нас. Открывая этот вид на жительство, мы выполняем свою ответственность как граждане мира, переплетая нити сострадания и солидарности, подтверждая свою приверженность поддержке пострадавших», — сказала министерша иностранных дел Нанайя Махута.

Специальная виза в Украину впервые была открыта для подачи заявлений на 12 месяцев с 15 марта 2022 как мероприятие правительства в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Позже срок ее действия был продлен еще на 12 месяцев — до 15 марта 2024 года.

«Эта виза позволяет украинцам, близкие родственники которых являются гражданами или резидентами Новой Зеландии, приехать в Новую Зеландию, чтобы получить убежище на два года», — заявил Эндрю Литтл.

Возможность получения специальной визы будет закрыта после 15 марта 2024 года. Владельцы специальных украинских виз, которые находятся в Новой Зеландии, могут продолжать подавать заявления на получение последующих временных виз согласно существующей политике до тех пор, пока они хотят иметь здесь жилье или ждать результатов рассмотрения их заявления на получение вида на жительство.

По состоянию на 20 августа 2023 года с момента создания специальной категории было выдано около 1510 специальных украинских виз. Около 340 владельцев виз специальной категории находятся в Новой Зеландии.

Источник: Минфин
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