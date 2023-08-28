За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 490 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 261 310 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 августа: 490 российских оккупантов, 4 танка и 5 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 261310 (+490) человек,
- танков — 4400 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8562 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 5425 (+22) ед,
- РСЗО — 730 (+2) ед,
- средства ПВО — 499 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4383 (+5),
- крылатые ракеты — 1415 (+4),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7866 (+12) ед,
- специальная техника — 809 (+1).
Источник: Минфин
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