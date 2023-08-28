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28 августа 2023, 9:02 Читати українською

Сумма ущерба окружающей среде Украины за год выросла в 5 раз — Минокружение

Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины за время полномасштабного вторжения России с 2022 года, выросла в пять раз — с 13,2 млрд грн до 2 трлн грн в 2023 году. Об этом Министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрелец сообщил в Facebook.

Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины за время полномасштабного вторжения России с 2022 года, выросла в пять раз — с 13,2 млрд грн до 2 трлн грн в 2023 году.
Фото: t.me/dsns_telegram

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«Немного арифметики от наших природоохранников, которые ведут учет вреда окружающей среде. Май 2022. Изгнание оккупантов из Киевской области. Первые цифры, которые мы озвучили после полномасштабного вторжения — 13,2 млрд грн. Август 2022 года — сумма ущерба составляет 395 млрд грн», — отметил Стрелец.

В декабре 2022 года, после деоккупации Харьковской области и освобождения Херсона, на фоне массовых ракетных атак, сумма ущерба окружающей среде выросла до 1,5 трлн.

«Август 2023 года. Есть актуализированные данные в размере 2 трлн грн. Продолжается работа по исчислению ущерба по кейсу Каховской ГЭС», — резюмировал Стрелец.

Источник: Минфин
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