28 августа европейская валюта подешевела на 15 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,50 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Гривна укрепилась к евро на 15 копеек
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Валютный рынок
25 августа НБУ установил официальный курс на уровне 39,65 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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