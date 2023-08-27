В Украине средняя зарплата выросла впервые с начала войны — Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2023, который учитывается для расчета пенсии. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны. Об этом говорится в данных ПФУ.

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Как изменилась зарплата

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь — 12 644,98 гривен

февраль — 12 794,11 гривен

март — 13 423,28 гривен

апрель — 13 626,02 гривен

май — 14 109,64 гривен

июнь — 16 012,38 гривен

Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривны.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.