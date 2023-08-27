Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2023, который учитывается для расчета пенсии. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны. Об этом говорится в данных ПФУ.
В Украине средняя зарплата выросла впервые с начала войны — Пенсионный фонд
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как изменилась зарплата
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
- январь — 12 644,98 гривен
- февраль — 12 794,11 гривен
- март — 13 423,28 гривен
- апрель — 13 626,02 гривен
- май — 14 109,64 гривен
- июнь — 16 012,38 гривен
Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривны.
В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2