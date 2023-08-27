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27 августа 2023, 16:24 Читати українською

Нацбанк за 7 месяцев выплатил банкам 48,6 миллиарда по депсертификатам

Расходы Нацбанка по депозитным сертификатам за 7 месяцев 2023 года составили 48,6 млрд грн (тогда как за 2022 год — 40,3 млрд грн, за 2021 год — 10,6 млрд грн, за 2020 год — 10,7 млрд грн). Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет «NV Бизнес».

Расходы Нацбанка по депозитным сертификатам за 7 месяцев 2023 года составили 48,6 млрд грн (тогда как за 2022 год — 40,3 млрд грн, за 2021 год — 10,6 млрд грн, за 2020 год — 10,7 млрд грн).

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Рост соответствующих платежей регулятора для банков произошел на фоне роста среднедневного остатка по депсертификатам до 411,4 млрд грн за 7 месяцев-2023 (в 2022 году было 215,7 млрд грн, в 2021 году — 145,4 млрд грн, в 2020 году — 129,6 млрд грн) и повышение среднедневного значения учетной ставки в январе-июле 2023 года до 24,9% (с 18,7% в 2022 году; 7,5% в 2021 году; 7,9% в 2020 году).

Почему расходы НБУ на обслуживание депозитных сертификатов существенно растут?

Проведение депозитных операций приводит к соответствующим процентным расходам со стороны центральных банков. Фактически это расходы на проведение монетарной политики, направленной на обеспечение ценовой стабильности. И эти расходы НБУ действительно существенно выросли с начала 2022 года по сравнению с прошлыми годами.

На то есть две причины: первая — увеличение объемов размещения депозитных сертификатов, вторая — повышение ставок по этим инструментам, которые привязаны к учетной ставке. Однако фундаментальной причиной роста соответствующих расходов была не блажь НБУ, а именно необходимость управлять беспрецедентным для Украины навесом ликвидности в банковской системе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 августа 2023, 17:52
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Схема повышения доходности банковской системы через эмиссионные деньги по сути .
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