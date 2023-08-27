К «Армии восстановления» привлечены уже почти 47,5 тысячи украинцев (инфографика)

Государственная служба занятости выдала около 47,5 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ, а на оплату за их выполнение направлено 305 млн грн. Об этом говорится в сообщении Службы занятости.

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По информации госслужбы, на 24 августа 2023 года, начиная с 1 октября прошлого года, участие в общественно полезных работах приняли 47 464 украинцев из 19 областей.

Где выдано наибольшее направление

Больше всего направлений на работу было выдано в Харьковской (9089), Полтавской (7029), Донецкой (5722), Черниговской (5152) и Киевской (5117) областях.

На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах направлено уже 305 млн грн.