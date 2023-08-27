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27 августа 2023, 14:19 Читати українською

Эксперт JPMorgan предсказал падение фондового рынка до конца 2023 года

Главный стратег по акциям США JPMorgan Дубравко Лакос считает, что ралли фондового рынка в этом году закончено, поскольку существует множество факторов, которые будут оказывать давление на рынок до конца 2023 года, пишет Business Insider.

Главный стратег по акциям США JPMorgan Дубравко Лакос считает, что ралли фондового рынка в этом году закончено, поскольку существует множество факторов, которые будут оказывать давление на рынок до конца 2023 года, пишет Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорит экспертЭксперт предупредил инвесторов о наиболее важных факторах, которые будут оказывать влияние на рынок.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорит эксперт

Эксперт предупредил инвесторов о наиболее важных факторах, которые будут оказывать влияние на рынок. В частности, это высокое отношение цен акций к доходам, поскольку в настоящее время средний показатель P/E для компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, торгуется на уровне 20х.

Лакос называл этот уровень потолком. Он также отметил чрезмерные «бычьи» настроения инвесторов, что контрастирует с началом года, когда преобладали «медвежьи».

Лакос допустил, что денежно-кредитная политика останется жесткой. По его словам, ФРС продолжит удерживать процентные ставки на высоком уровне до конца года и вряд ли начнет снижать их в ближайшее время. Фискальная политика будет ужесточаться.

По словам Лакоса, 2023 год стал годом «масштабного смягчения бюджетной политики», поскольку правительство выделило $1,8 трлн, однако в 2024 году федеральные расходы, вероятно, значительно сократятся, что может повлиять на экономический рост.

«Я думаю, что никакой мягкой посадки не будет, пока вы не дойдете до жесткой посадки. Я не верю в мягкую посадку. Мне просто трудно поверить в то, что инфляция станет снижаться, ФРС снизит ставки, а рост будет просто прекрасным», — сказал он, добавив, что предполагает наступление рецессии.

Источник: Минфин
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