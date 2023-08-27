Эксперт JPMorgan предсказал падение фондового рынка до конца 2023 года

Что говорит эксперт

Эксперт предупредил инвесторов о наиболее важных факторах, которые будут оказывать влияние на рынок. В частности, это высокое отношение цен акций к доходам, поскольку в настоящее время средний показатель P/E для компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, торгуется на уровне 20х.

Лакос называл этот уровень потолком. Он также отметил чрезмерные «бычьи» настроения инвесторов, что контрастирует с началом года, когда преобладали «медвежьи».

Лакос допустил, что денежно-кредитная политика останется жесткой. По его словам, ФРС продолжит удерживать процентные ставки на высоком уровне до конца года и вряд ли начнет снижать их в ближайшее время. Фискальная политика будет ужесточаться.

По словам Лакоса, 2023 год стал годом «масштабного смягчения бюджетной политики», поскольку правительство выделило $1,8 трлн, однако в 2024 году федеральные расходы, вероятно, значительно сократятся, что может повлиять на экономический рост.

«Я думаю, что никакой мягкой посадки не будет, пока вы не дойдете до жесткой посадки. Я не верю в мягкую посадку. Мне просто трудно поверить в то, что инфляция станет снижаться, ФРС снизит ставки, а рост будет просто прекрасным», — сказал он, добавив, что предполагает наступление рецессии.