Правительство повысило зарплаты бюджетников, работающих в зоне боевых действий

Правительство увеличило зарплаты работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, работающих в зоне возможных и активных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 25 августа 2023 года.

Соответственно, предполагается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку работникам бюджетных учреждений и организаций за работу с особыми условиями труда:

на территориях возможных боевых действий — в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий — в предельном размере 100% должностного оклада.

«Также работникам предоставителей социальных услуг коммунального сектора, которые расположены и оказывают социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада», — говорится в сообщении.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в приграничных регионах продолжает работать большое количество работников учреждений и учреждений бюджетной сферы, выполняющих свои обязанности в сверхсложных условиях и этим решением правительство стремится финансово их поддержать.

Добавляется, что органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, которые расположены на территории возможных или активных боевых действий, рекомендуется установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.