Украинские беженцы смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии

В Новой Зеландии решили предоставлять разрешения на проживание украинским беженцам, прибывшим по специальной визе в рамках программы, запущенной после полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление правительства.

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Вид на жительство

Украинцы, которые получат специальную визу для беженцев до 15 марта 2024 года, смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии. Для этого нужно будет подать заявку.

Визу выдавали на 12 месяцев. Программу запустили в марте 2022 года, а затем продлили еще на год. За это время Новая Зеландия выдала украинцам 1510 виз. Правительство перестанет принимать заявки после 15 марта 2024 года.

«Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им уверенность», — сказал министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.