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27 августа 2023, 9:16 Читати українською

АРМА открыло доступ к реестру арестованных активов

АРМА официально открыла Единый государственный реестр арестованных активов, сообщает пресс-служба агентства. Реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.

АРМА официально открыла Единый государственный реестр арестованных активов, сообщает пресс-служба агентства.
Фото: zn.ua

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Что известно

Реестр состоит из открытой части, доступной каждому заинтересованному лицу, и закрытой, предназначенной для правоохранителей.

База данных содержит более 129 тыс. записей. Около 36 000 из них относятся именно к активам, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1144 записи — конкурсных отборов управляющих. 117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет, 500 записей касаются активов, проданных на торгах, и еще 500 записей — мер по управлению денежными средствами, учитывая суммы размещенных средств и начисленных процентов.

Читайте: АРМА получила в управление рекордную сумму арестованных средств

Согласно сообщению, открытие реестра соответствует политике открытых данных и практике европейских офисов по розыску и управлению незаконными активами (ARO/AMO).

По словам главы АРМА Елены Думы, публичный режим функционирования реестра позволяет разнообразным целевым аудиториям оперативно получить информацию, происходящую с тем или иным активом.

«В частности, кто расследует уголовное дело, кем и когда наложен арест, как АРМА управляет имуществом, на какую сумму оно оценено, за сколько продано на торгах, по какому договору передано управляющему и сколько средств поступило в бюджет от управления», — сообщила она.

В АРМА добавили, что через открытие реестра демонстрируют открытость к сотрудничеству с потенциальными управляющими, открывают для них пространство для инвестиций, а также ожидают роста спроса на арестованное имущество и соответствующего увеличения поступлений в бюджет.

Источник: Минфин
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