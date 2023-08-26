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26 августа 2023, 14:08 Читати українською

Субсидия «в один клик»: как подать упрощенное заявление (пошаговая инструкция)

В Украине внедряется экспериментальный проект, позволяющий облегчить процедуру обращения за жилищной субсидией. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В Украине внедряется экспериментальный проект, позволяющий облегчить процедуру обращения за жилищной субсидией.
Фото: pixabay.com

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По экспериментальному проекту для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление «в один клик» (в электронной форме — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда, портал «Дия» (при наличии технической возможности) или в бумажной форме — обратившись в избранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте).

Как подать заявление «в один клик» через веб-портал Фонда

1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.

2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

3. Во всплывающем окне нажимаем кнопку «Продолжить».

4. В следующем окне выбираем опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту».

5. Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства.

6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции «Добавить файл», по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту жительства — копию договора аренды, справку ВПЛ).

Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку и нажимаем кнопку «Сформировать заявление».

7. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Важно. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

В Пенсионном фонде напомнили, что ранее определенный механизм обращения за назначением субсидии с полным пакетом документов остается в силе и по желанию человека применяется в обычном порядке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
26 августа 2023, 15:47
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