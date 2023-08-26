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26 августа 2023, 11:01 Читати українською

Украинские банки получили рекордную прибыль за 7 месяцев года

Прибыль действующих украинских банков в январе-июле 2023 года составила 83,2 млрд грн, что в 24,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (3,4 млрд грн). Об этом сообщил член Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Прибыль действующих украинских банков в январе-июле 2023 года составила 83,2 млрд грн, что в 24,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (3,4 млрд грн).
Фото: freepik.com

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Достигнутый показатель рекордно высок за всю историю: до этого самой высокой за 7 месяцев была чистая прибыль банков в довоенном 2021 году — 39,8 млрд грн по сравнению с 28,4 млрд грн в 2020 году и 36,7 млрд грн — в 2019 году.

Кроме того, рекордной стала и прибыль банков за июль — 15,5 млрд грн по сравнению с предыдущими лучшими показателями этого года: 14,1 млрд в июне и 14,7 млрд грн в январе.

«Чистые процентные доходы банков за семь месяцев 2023 года составили 111,3 млрд грн (+40,7% год против года), чистые комиссионные доходы — 29,4 млрд грн (+16,3%) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценные бумаги выступали факторами улучшения финансовых результатов банков», — отметил Данилишин.

Он добавил, что объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году был главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (свыше 120 млрд грн), с начала 2023 остается умеренным — 4,9 млрд грн.

С учетом обнародованных членом совета данных в июле чистый процентный доход банков вырос до 17,7 млрд грн, чистый комиссионный доход снизился до 3,8 млрд грн, а отчисления в резервы увеличились всего на 0,3 млрд грн.

«Рентабельность активов банков за январь-июнь 2023 года составила 6,8%, капитала — 67,5%. Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам июля составляли 24,3% для регулятивного и 14,8% — для основного капитала банков», — подытожил Данилишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
TAN72
TAN72
26 августа 2023, 11:27
#
Дутая прибыль за ОВГЗ.
+
+15
zevs1
zevs1
26 августа 2023, 13:19
#
Банкиры как оказалось Жирные гуси, судя по финансовым результам.
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