За месяц токен Worldcoin потерял в цене 43,7%, утечка данных пользователей FTX: что нового на рынке криптовалют

FTX предупредила об утечке данных пользователей. Они получают фишинговые рассылки

Проходящая процедуру банкротства криптовалютная биржа FTX сообщила об утечке неконфиденциальных данных некоторых клиентов через агента по реструктуризации Kroll.

Криптобиржа предупредила клиентов о возможных попытках контактов со стороны мошенников, выдающих себя за участников дела о банкротстве.

Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил, что пользователи FTX уже начали получать фишинговые письма от скамеров. Клиентов рухнувшей платформы заверяют в возможности вывода активов ERC-20 на внешний кошелек, предлагая его привязать.

По данным The Block, злоумышленники получили контроль над номером мобильного телефона одного из сотрудников Kroll. Это дало им возможность доступа к информации из облачных хранилищ компании. Файлы содержали данные некоторых клиентов FTX, включая имена, адреса электронной почты и балансы на бирже.

Токен Worldcoin потерял в цене 43,7% спустя месяц после запуска

Нативный токен проекта Worldcoin — WLD — за последние сутки упал на 5,5% и на 43,7% за месяц. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

На момент написания статьи WLD торгуется на уровне около $1,27 по сравнению с $2,36 месяцем ранее.

Эксперты назвали снижение цены Worldcoin «тревожной тенденцией» с учетом восстановления котировок других альткоинов, в частности XRP. Главной причиной такой динамики они считают препятствия со стороны регуляторов, с которыми столкнулся проект из-за вопросов к методам сбора и хранения данных.

Напомним, Worldcoin объявил об официальном запуске 24 июля. Основной продукт проекта — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой мобильный инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью сканирования сетчатки глаза или номера телефона.

Prime Trust потерял $8 млн на инвестициях в стейблкоин Terra

Критокастодиан Prime Trust потратил $6 млн клиентских средств и $2 млн из собственной казны на инвестиции в рухнувший алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST). Об этом сообщил глава платформы Джор Ло в судебном заявлении.

Ло дал показания в рамках процедуры банкротства компании, которую возглавил 29 ноября 2022 года. Он упомянул ненадлежащее управление компанией со стороны прежнего руководства.

В качестве примера Ло привел инцидент, произошедший в январе 2021 года. Тогда клиентов по ошибке попросили перевести деньги на недоступный для Prime Trust кошелек. После этого компании пришлось потратить $76 млн на покупку ETH для финансирования запросов на вывод средств.

Также глава кастодина рассказал, что даже после ситуации с Terra руководство платформы «продолжало наращивать расходы, временами неся, казалось бы, чрезмерные потери». По его словам, в ноябре 2022 года компания потратила $11,1 млн при выручке всего в $2,7 млн.

По последним данным, обязательства сервиса перед клиентами оцениваются в $861 000 в цифровых активах и $83 млн в фиате.

Tether сообщила о 100% обеспечении USDT и наличии резервного фонда в $3,3 млрд

Компания Tether обновила отчет о состоянии резервов централизованного стейблкоина USDT. Согласно опубликованным данным, общий объем активов компании превышает $86,1 млрд, а обязательств — $82,8 млрд.

Таким образом, у компании есть запас ликвидности в размере $3,3 млрд и USDT более чем на 100% обеспечен резервами.

Среди 15 блокчейн-экосистем, в которых доступен USDT, по количеству разрешенных активов лидирует TRON с показателем $42,8 млрд. Далее следуют Ethereum ($39 млрд) и Solana ($1,88 млрд).

При этом по стоимости, предварительно разрешенной к выпуску, лидирует уже Solana с показателем $1 млрд, на втором месте Ethereum ($617,6 млн), а замыкает тройку TRON ($353 млн).