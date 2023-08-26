За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 260270 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 августа: 640 российских оккупантов, 12 танков и 11 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 260270 (+640) человек,
- танков — 4390 (+12) ед,
- боевых бронированных машин 8539 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 5379 (+18) ед,
- РСЗО — 726 (+2) ед,
- средства ПВО — 497 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4367 (+11),
- крылатые ракеты — 1411 (+2),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7823 (+33) ед,
- специальная техника — 804 (+2).
Источник: Минфин
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