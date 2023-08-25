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25 августа 2023, 19:15 Читати українською

НБУ оштрафовал еще 14 поставщиков финансовых услуг

Национальный банк оштрафовал 10 финансовых компаний, 2 лизингодателя и 2 ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк оштрафовал 10 финансовых компаний, 2 лизингодателя и 2 ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года.
Фото: bank.gov.ua

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Кого оштрафовали

  • ООО «ФК «Ирбис Фактор» (ЕГРПОУ 43178370);
  • ООО «Европартнер Финанс» (ЕГРПОУ 40368253);
  • ООО «ФК «Укр-Фин-Груп» (ЕГРПОУ 40033450);
  • ООО «Чез Инвест» (ЕГРПОУ 43225839);
  • ООО «Легион Харьков» (ЕГРПОУ 43407860);
  • ООО «С — Финанс» (ЕГРПОУ 42485136);
  • ООО «Сегура-Капитал» (ЕГРПОУ 41617928);
  • ООО «Динеро-Капитал» (ЕГРПОУ 36226713);
  • ООО «Финтеч Лаб» (ЕГРПОУ 41484702);
  • ООО «Финансовая компания «Центрофинанс» (ЕГРПОУ 38741271);
  • ООО «Украинская финансово-строительная группа» (ЕГРПОУ 34470785);
  • ООО «В Лизинг» (ЕГРПОУ 39453869);
  • ПО «Ломбард Лия» Гольцева Л. А. и Компания» (ЕГРПОУ 36513668);
  • ПО «Ломбард «Спас» ООО «Благо+» и Компания» (ЕГРПОУ 39743898).

Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 25 августа 2023 года и вступают в силу 28 августа 2023 года.

Уплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Источник: Минфин
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