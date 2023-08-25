Национальный банк оштрафовал 10 финансовых компаний, 2 лизингодателя и 2 ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ оштрафовал еще 14 поставщиков финансовых услуг
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Кого оштрафовали
- ООО «ФК «Ирбис Фактор» (ЕГРПОУ 43178370);
- ООО «Европартнер Финанс» (ЕГРПОУ 40368253);
- ООО «ФК «Укр-Фин-Груп» (ЕГРПОУ 40033450);
- ООО «Чез Инвест» (ЕГРПОУ 43225839);
- ООО «Легион Харьков» (ЕГРПОУ 43407860);
- ООО «С — Финанс» (ЕГРПОУ 42485136);
- ООО «Сегура-Капитал» (ЕГРПОУ 41617928);
- ООО «Динеро-Капитал» (ЕГРПОУ 36226713);
- ООО «Финтеч Лаб» (ЕГРПОУ 41484702);
- ООО «Финансовая компания «Центрофинанс» (ЕГРПОУ 38741271);
- ООО «Украинская финансово-строительная группа» (ЕГРПОУ 34470785);
- ООО «В Лизинг» (ЕГРПОУ 39453869);
- ПО «Ломбард Лия»
Гольцева Л. А.и Компания» (ЕГРПОУ 36513668);
- ПО «Ломбард «Спас» ООО «Благо+» и Компания» (ЕГРПОУ 39743898).
Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 25 августа 2023 года и вступают в силу 28 августа 2023 года.
Уплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии