Курс валют на вечер 25 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 25 августа Закрытие 25 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,42/39,81 39,52/39,91 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,95−38,70 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,45−38,55, евро — 41,70−41,96 грн.

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