К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 25 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 25 августа
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Закрытие 25 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,42/39,81
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39,52/39,91
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10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,95−38,70 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 42,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,45−38,55, евро — 41,70−41,96 грн.
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Источник: Минфин
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