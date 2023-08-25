Кабмин повысил зарплату работникам госучреждений и соцработникам на опасных территориях

Кабинет министров повысил зарплаты работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.