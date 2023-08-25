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25 августа 2023, 15:47 Читати українською

Кабмин повысил зарплату работникам госучреждений и соцработникам на опасных территориях

Кабинет министров повысил зарплаты работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабинет министров повысил зарплаты работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий.
Фото: pixabay.com

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Кроме того, повышены зарплаты работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора на территориях, где ведутся боевые действия.

Документом предусматривается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку за работу:

  • работникам государственных учреждений, учреждений и организаций, работающих на территориях активных боевых действий — 100% должностного оклада; на территориях возможных боевых действий — 50% должностного оклада;
  • работникам коммунального сектора, осуществляющих деятельность на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, включенные в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможных боевых действий) — 100% должностного оклада.

Постановление было принято по представлению Минэкономики и поддержано Минреинтеграции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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