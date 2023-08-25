В Киеве разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые планировали продать полмиллиона поддельных долларов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2023, 14:40 Читати українською

В Киеве разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые планировали продать полмиллиона поддельных долларов

Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с СБУ разоблачили группу фальшивомонетчиков, продававших поддельные доллары США. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с СБУ разоблачили группу фальшивомонетчиков, продававших поддельные доллары США.
Фото: esbu.gov.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Один из фигурантов был задержан непосредственно при попытке сбыта $50 тысяч поддельной иностранной валюты. В общей сложности в столице группа планировала продать подделок на полмиллиона долларов.

Следствие установило, что схему организовал львовянин и привлек к ней жителей Ужгорода и Киева. Все поддельные банкноты номиналом в $100 были образца 2006 года и обладали высоким качеством.

Правоохранители провели обыски в Киеве, Львове и Ужгороде. По их результатам обнаружили и изъяли более $70 тысяч, из них $50 тысяч — с признаками подлога.

В настоящее время один из фальшивомонетчиков, причастный к организации преступной группы, задержан. На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 199 У К Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыты незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,4 млн грн.

Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум его сообщникам. Досудебное расследование продолжается.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+13
begood
begood
25 августа 2023, 14:51
#
Ещё один минус в копилку белых банкнот)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Bely и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами