В Киеве разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые планировали продать полмиллиона поддельных долларов

Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с СБУ разоблачили группу фальшивомонетчиков, продававших поддельные доллары США. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Один из фигурантов был задержан непосредственно при попытке сбыта $50 тысяч поддельной иностранной валюты. В общей сложности в столице группа планировала продать подделок на полмиллиона долларов.

Следствие установило, что схему организовал львовянин и привлек к ней жителей Ужгорода и Киева. Все поддельные банкноты номиналом в $100 были образца 2006 года и обладали высоким качеством.

Правоохранители провели обыски в Киеве, Львове и Ужгороде. По их результатам обнаружили и изъяли более $70 тысяч, из них $50 тысяч — с признаками подлога.

В настоящее время один из фальшивомонетчиков, причастный к организации преступной группы, задержан. На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 199 У К Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыты незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,4 млн грн.

Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум его сообщникам. Досудебное расследование продолжается.