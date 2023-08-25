Как выросли цены на бензин и дизтопливо за неделю

За неделю, 18−25 августа, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,34 грн/л и составила 52,73 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,49 грн/л 54,93 грн/л, а дизельное топливо — на 0,42 грн/л, до 52,32 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 2 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельное топливо — до 53 грн/л.

На станциях государственной «Укрнафты» на 0,8 грн/л подорожала только пятерка с улучшенными показателями качества — до 52,90 грн/л.

Сети «БРСМ-Нафта», Prime, «Олас», RLS, VostokGaz, «Кворум» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,35−2,9 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 18 по 25 августа 2023 г., грн/л: