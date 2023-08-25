Украина и Польша выпустили общие памятные монеты (фото)

В День Независимости Украины центральные банки Украины и Польши вместе ввели в обращение памятные монеты из общего набора «Дружба и братство — величайшее богатство». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Этот украино-польский набор состоит из двух серебряных памятных монет номиналом в 10 гривен и 10 злотых и посвящен партнерству наших стран.

Глава НБУ Андрей Пышный презентовал набор монет во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

Украино-польский набор памятных монет продолжает серию «Бессмертная моя Украина». Входящие в набор монеты изготовлены из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г (каждая). Украшенные тампопечатью (цветной печатью) и сложенные вместе, они образуют комплект в форме сердца.

Аверс

На аверсе монеты номиналом 10 гривен вверху на фоне сине-желтого флага расположен трезубец — малый Государственный Герб Украины, ниже — номинал монеты и графический символ гривны на фоне композиции, воспроизводящей ужасы войны.

На аверсе монеты номиналом 10 злотых вверху на фоне бело-красного флага изображен орел, официально утвержденный для герба Республики Польша; ниже — номинал монеты и графический символ польского злотого на фоне композиции, символизирующей помощь и поддержку.

На монетах, реализуемых Национальным банком Украины, на аверсе изображены логотипы Банкнотно-монетного двора НБУ, Национальным банком Польши — логотипы Польского монетного двора (Mennica Polska SA).

Реверс

На реверсах монет изображены фигуры украинца (на монете номиналом 10 гривен) и поляка (на монете номиналом 10 злотых), которые сидят за столом, покрытым скатертью, и делятся хлебом и вином.

«Это символическая композиция, присущая традиционным представлениям и обычаям обоих соседних славянских народов: разделить хлеб — значит жить в добре и согласии, помочь в беде. Это самая высокая степень привязанности и дружелюбия. Сидеть за столом и пить вино из одной чаши означает взаимную любовь и уважение. Питье из общей чаши символизирует единение, побратимство», — говорится в сообщении.

Если две монеты сложить вместе, орнамент в нижней части реверса образует цветок — символ надежды, жизни и развития.

На реверсе монет также размещены надписи полукругом: ДРУЖБА И БРАТСТВО — БОЛЬШЕЕ БОГАТСТВО (на монете номиналом 10 гривен); PRZYJAŹŃ I BRATERSTWO TO NAJWIĘKSZE BOGACTWO (на монете номиналом 10 злотых).

Дизайн монет создал заслуженный художник Украины Владимир Таран. Скульптор — Владимир Атаманчук.

Где купить

Реализация совместного украино-польского набора памятных монет «Дружба и братство — наибольшее богатство» будет осуществляться в Украине и Польше.

В Украине набор можно приобрести с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализована тысяча наборов, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с сентября наборы монет будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) — по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

В Польше купить набор можно в кассах региональных отделений Национального банка Польши и в интернет-магазине Kolekcjoner. Средства от продаж этого набора Национальный банк Польши намерен передать Украине как безвозвратную гуманитарную финансовую помощь.

Тираж набора — до 10000 штук (в том числе 5000 штук для Украины, до 5000 штук для Польши).