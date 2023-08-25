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25 августа 2023, 12:03 Читати українською

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 25%

Центральный банк Турции в четверг, 25 августа, повысил свою ключевую процентную ставку на 750 базисных пунктов — до 25%, что спровоцировало рост турецкой лиры. Об этом сообщает Reuters.

Центральный банк Турции в четверг, 25 августа, повысил свою ключевую процентную ставку на 750 базисных пунктов — до 25%, что спровоцировало рост турецкой лиры.
Фото: pixabay.com

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В результате неожиданного стремительного повышения учетная ставка осталась на самом высоком уровне с 2019 года, а турецкая валюта достигла самого высокого уровня с середины июля.

Согласно опросу Reuters, экономисты ожидали среднего повышения ключевой ставки на 250 базисных пунктов.

Рост турецкой лиры

В последние недели лира почти ежедневно доходила до новых рекордных минимумов. Но вчера турецкая валюта подскочила более чем на 3% по отношению к доллару — до 26,41/$.

Акции банков и гособлигации

Акции турецких банков выросли почти на 10%. Кроме того, государственные облигации, номинированные в долларах, подскочили более чем на 2 цента, согласно данным Tradeweb.

Ранее эксперты отмечали, что центральный банк Турции, «разгружая» рынки путем быстрого повышения банковских ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.

Стоит отметить, что Ц Б Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится.

Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования — до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+28
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 августа 2023, 12:39
#
Ех, невчасно. Мені в вересні треба 25000 лір купити на оренду. Буде витрачено трошки більше гривні на коло
+
+13
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
25 августа 2023, 13:58
#
Ого, я вже звик що валять з Туреччини, а тут хтось лишається) Зате ліра скоро 1-1 з грн буде)
+
+13
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 августа 2023, 14:26
#
Валить русня в основному, бо посвідки на проживання не подовжують)
+
+13
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
25 августа 2023, 14:42
#
Та не всі, там штраф копійки за зайві дні. А от знайомих наших багато поїхало, і ми теж. І душе смішно було, коли ми всі в Бухаресті опинились)
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