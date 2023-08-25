Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 25%

Центральный банк Турции в четверг, 25 августа, повысил свою ключевую процентную ставку на 750 базисных пунктов — до 25%, что спровоцировало рост турецкой лиры. Об этом сообщает Reuters.

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В результате неожиданного стремительного повышения учетная ставка осталась на самом высоком уровне с 2019 года, а турецкая валюта достигла самого высокого уровня с середины июля.

Согласно опросу Reuters, экономисты ожидали среднего повышения ключевой ставки на 250 базисных пунктов.

Рост турецкой лиры

В последние недели лира почти ежедневно доходила до новых рекордных минимумов. Но вчера турецкая валюта подскочила более чем на 3% по отношению к доллару — до 26,41/$.

Акции банков и гособлигации

Акции турецких банков выросли почти на 10%. Кроме того, государственные облигации, номинированные в долларах, подскочили более чем на 2 цента, согласно данным Tradeweb.

Ранее эксперты отмечали, что центральный банк Турции, «разгружая» рынки путем быстрого повышения банковских ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.

Стоит отметить, что Ц Б Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится.

Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования — до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.