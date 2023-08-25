Рынки снижаются в преддверии выступления Пауэлла, акции Disney достигли 9-летнего минимума: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились в четверг

S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%.

Все из-за падения акций Boeing и его крупнейшего поставщика комплектующих Spirit AeroSystems на 5% и 13% соответственно, а также распродажи бумаг представителей технологического сектора США.

Акции ведущего американского производителя самолетов упали после того, как компания предупредила о задержках поставок 737 MAX из-за проблем с крепежными отверстиями на фюзеляже.

Инвесторы также готовились к ключевой речи председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, он выступит в Джексон-Хоуле уже сегодня.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,2%, японский Nikkei упал примерно на 2%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,8%, сингапурский STI сократился на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1,2% соответственно.

Азиатские акции следовали за снижением на Уолл-стрит в преддверии выступления главы ФРС США в Джексон-Хоуле.

Кроме этого, рынки Азии испытывают давление на фоне падения акций технологических компаний, зарегистрированных в Гонконге, которое последовало за активными продажами акций IT-сектора США в четверг.

Goldman Sachs снижает целевые показатели для азиатского рынка акций

Аналитики из американского инвестиционного банка понизили целевой показатель для индекса MSCI AC Asia ex Japan Index, предполагая его рост на горизонте года всего на 10%. Предыдущий прогноз Goldman Sachs предусматривал рост азиатского индекса примерно на 23%.

Снижение целевых показателей эксперты аргументируют растущими проблемами на рынке недвижимости Китая, которые оказывают давление на остальную часть Азии.

В Goldman Sachs считают, что экономические проблемы Китая спровоцируют замедление роста экономик других стран региона.

Между тем на днях аналитики из Morgan Stanley понизили свои целевые ориентиры по основным фондовым индексам Китая и Гонконга во второй раз за три месяца. Это также произошло на фоне растущих проблем во второй по величине экономике мира.

Акции Disney достигли 9-летнего минимума

По итогам торговой сессии в четверг акции Walt Disney упали почти на 4%, до $82,47, закрывшись на самом низком уровне с октября 2014 года. При этом инвесторы делают ставку на дальнейшее падение бумаг компании в ближайшие несколько месяцев.

Участники рынка обеспокоены текущими проблемами Disney и внимательно следят за планом реструктуризации компании. Ранее в этом месяце глава компании Боб Айгер сообщил о намерениях повысить цены на стриминговые сервисы Disney, увеличить количество рекламы и сократить расходы на развитие бизнеса.

Тем не менее Айгер признал, что в краткосрочной перспективе компания будет находиться «в сложной ситуации».