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25 августа 2023, 11:35 Читати українською

Norwegian Air планирует выплатить дивиденды на фоне успешного квартала

Norwegian Air сообщила, что рассматривает вариант скорого перехода к начислению дивидендных выплат владельцам своих ценных бумаг. Компания задумалась о таком шаге после фиксации существенного роста операционной прибыли по итогам второго финансового квартала. Рост этого показателя обусловлен значительным увеличением спроса на авиационные перевозки в европейском регионе, отмечают эксперты .

Norwegian Air сообщила, что рассматривает вариант скорого перехода к начислению дивидендных выплат владельцам своих ценных бумаг.

За минувший отчетный период компания получила 1,57 миллиарда крон прибыли (до процентных и налоговых выплат, а также отчислений на износ, амортизацию и аренду). За тот же период год назад она зафиксировала этот показатель на уровне 93 миллионов крон.

По словам гендиректора Norwegian Air, лето 2023-го станет для компании одним из наиболее успешных за всё время её работы. Он отметил, что доволен сохранением значительного числа предзаказов, поддерживаемым восстановлением интенсивности деловых перелетов, а также планами относительно отдыха в течение осени.

Фирма, прошедшая финансовую реструктуризацию в период глобальной коронавирусной эпидемии, 23 августа сообщила, что намеревается погасить часть задолженности, так как ее руководство рассчитывает, что сможет создать условия для распределения дивидендных выплат. Компания также отметила, что использует опцион для погашения бондов на 750 миллионов крон. При этом возможная дата начала выплаты ее дивидендов пока неизвестна.

В июле Norwegian Air известила о своем согласии на выкуп частного авиаперевозчика Wideroe за 1,13 миллиарда крон. Сейчас эту сделку рассматривает регулятор Норвегии, занимающийся вопросами конкурентной борьбы, уточняет LBLV.

Во втором квартале 2023-го чистая прибыль фирмы сократилась до 538 миллионов крон, что эквивалентно $50,9 миллиона. Год назад за то же время она получила прибыль, составляющую 1,25 миллиарда крон.

Дмитрий Ершов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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