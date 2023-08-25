40 уроков английского за 1 гривну

Если вы давно хотели досконально выучить английский язык, но все время откладывали, то сейчас идеальное время для воплощения мечты в жизнь. Вам доступно выгодное предложение, от которого сложно отказаться. Для всех желающих открыта школа английского языка за 1 гривну . Приобретая 40 уроков, вы получаете еще столько же в подарок. Обучаться можно онлайн с любой точки планеты, а если вы предпочитаете традиционную форму обучения, то можно выбрать офлайн-классы. Список городов, в которых находятся филиалы школы английского языка, можно увидеть на сайте .

Зачем нужен английский язык?

Почти во всех странах мира вас поймут, если вы будете говорить по-английски. Это открывает для вас путешествия без языкового барьера и позволяет узнать и увидеть больше. Иногда местные жители могут рассказать гораздо больше интересного и полезного, чем путеводители. Вы сможете расспросить о культуре и получить информацию о малоизвестных достопримечательностях. Кроме того, знание английского языка имеет много преимуществ:

Обучение за границей. Хорошо зная английский, можно подавать документы в лучшие университеты мира, в том числе входящие в Лигу Плюща.

Карьерный рост. Высокий уровень владения английским позволяет претендовать на должности с более высокой зарплатой и открывает двери в международные компании.

Выход на новые рынки. Посредством английского языка предприниматели могут находить партнеров за рубежом и масштабировать свой бизнес.

Комфортные поездки. Вы можете без проблем забронировать отель, заказать еду в ресторане с уточнением всех деталей, с помощью общественного транспорта добраться в нужное место.

Интересный досуг. Хорошо зная английский, можно смотреть фильмы без перевода, читать книги зарубежных авторов в оригинале, слушать любимую музыку и понимать, о чем идет речь.

Кроме того, это помогает при эмиграции в англоязычную страну. Знание языка очень упрощает все процессы переезда: от организационных и бюрократических моментов до знакомства с новыми людьми и отдыха.

Преимущества обучения на курсах английского языка

В свободном доступе много бесплатных материалов для изучения английского языка. Однако, как показывает практика, крайне редко такое самообразование результативно. Учеба на курсах дает четкую и структурированную информацию, которая лучше запоминается. В Speak Up используют уникальную методику преподавания, эффективность которой проверена временем. Учитель может сразу исправить ошибки в произношении и объяснить непонятные правила. Учить английский можно как индивидуально, так и в группах. Это прекрасная возможность попрактиковаться в полученных языковых навыках и познакомиться с интересными людьми.