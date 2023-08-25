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25 августа 2023, 9:04 Читати українською

Binance прекращает поддержку криптокарт в Латинской Америке и на Ближнем Востоке: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance прекращает поддержку криптокарт в Латинской Америке и на Ближнем Востоке

Криптовалютная биржа Binance с 21 сентября прекратит поддержку продукта Binance Card в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Аккаунты Binance по всему миру не затронуты. Там, где это возможно, пользователи могут также совершать покупки за криптовалюты и отправлять их с помощью Binance Pay», — заявили в компании.

В Binance отметили, что решение коснется лишь менее 1% пользователей на соответствующих рынках.

Криптобиржа Bitstamp приостановит стейкинг для клиентов из США

Криптовалютная биржа Bitstamp в следующем месяце приостановит программу стейкинга для всех пользователей из США. Об этом сообщает Blockworks.

«Пользователи продолжат получать вознаграждения до 25 сентября 2023 года, после чего все задействованные активы будут выведены из стейкинга. Награды вместе с основной суммой зачислятся на основной баланс аккаунтов Bitstamp. Обычно этот процесс занимает несколько дней, но может быть и продлен в зависимости от состояния сети», — говорится в письме биржи, которое оказалось в распоряжении издания.

В Bitstamp отметили, что такое решение принято из-за неблагоприятной нормативно-правовой среды в США. Также в компании подчеркнули, что остальные функции платформы продолжат работать в штатном режиме.

Стоит отметить, что ранее в этом месяце Bitstamp приостановила в США торговлю семью токенами, включая Polygon, Solana, Near Protocol, Axie Infinity, Chiliz, Decentraland и The Sandbox.

FTX продаст криптовалюту на $3 млрд через криптобанк Galaxy Digital

Согласно судебным документам, руководство обанкротившейся криптобиржи FTX хочет реализовать криптоактивы стоимостью более $3 млрд через компанию Galaxy Digital для обеспечения лучших условий компенсации.

Параллельно FTX рассматривает возможность применения стейкинга для наиболее безопасных активов, чтобы получать доход от неиспользуемой криптовалюты, а потом распределить его между кредиторами.

Проходящая через процедуру банкротства платформа хочет вернуть средства кредиторам в фиате после продажи криптовалют. В FTX считают, что осторожная торговля поможет избежать снижения стоимости средств.

«Хеджирование позволит должникам ограничить потенциальное снижение стоимости перед продажей биткоинов или Ethereum. Размещение в стейкинге определенных цифровых активов в конечном итоге принесет пользу кредиторам за счет получения доходов с низким уровнем риска», — заявили адвокаты компании.

Shopify расширила возможности оплаты криптовалютой через Solana Pay

Децентрализованный платежный протокол Solana Pay интегрировал свой плагин с платформой электронной коммерции Shopify. Об этом сообщает TechCrunch.

На первом этапе для оплаты доступен только стейблкоин USDC. В дальнейшем Solana Pay рассмотрит возможность добавления криптовалют SOL и BONK.

По словам разработчиков, интеграция также позволит торговцам создавать программы лояльности для клиентов.

Несколько криптовалютных компаний, включая Helius, Mad Lads и MonkeDAO, уже сообщили о готовности интегрировать Solana Pay в свои магазины Shopify. Подключиться к плагину могут владельцы любых ориентированных на Solana кошельков.

Средняя стоимость транзакции в блокчейне составляет $0,00025.

Стоит отметить, что на долю Shopify приходится 10% от общего объема электронной коммерции в США, а экосистема Solana насчитывает более 11,5 млн активных учетных записей.

Источник: Минфин
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