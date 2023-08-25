За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 259 630 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 августа: 470 российских оккупантов, 3 танка и 12 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 259630 (+470) человек,
- танков — 4378 (+3) ед,
- боевых бронированных машин 8521 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 5361 (+28) ед,
- РСЗО — 724 (+1) ед,
- средства ПВО — 495 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4356 (+12),
- крылатые ракеты — 1409 (+3),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7790 (+17) ед,
- специальная техника — 802 (+1).
Источник: Минфин
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