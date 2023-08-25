25 августа европейская валюта подорожала на 12 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,65 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Евро подорожал на 12 копеек
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Валютный рынок
24 августа НБУ установил официальный курс на уровне 39,53 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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