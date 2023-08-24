Главный бухгалтер ушел из НБУ. Причина — выход на пенсию

Богдан Лукасевич, который являлся главным бухгалтером Национального банка и возглавлял Департамент бухгалтерского учета, завершил работу в Национальном банке в связи с выходом на пенсию. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В общей сложности Богдан Лукасевич проработал в Национальном банке 25 лет и 50 лет — в профессии. В частности, на протяжении 2011−2023 годов он был главным бухгалтером — директором Департамента бухгалтерского учета, в 2005—2011 годах возглавлял Департамент аудита.

Новым главным бухгалтером — директором Департамента бухгалтерского учета с 25 августа 2023 года назначена Людмила Снигурская.

Напомним

Департамент бухгалтерского учета входит в вертикаль подчинения «Финансово-административный и операционный блок», руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузко.