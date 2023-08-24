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24 августа 2023, 18:00 Читати українською

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны табачных гигантов Philip Morris и JTI

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие табачные компании мира — Philip Morris International и Japan Tobacco International. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие табачные компании мира — Philip Morris International и Japan Tobacco International.

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Что известно

Эти компании продолжают вести бизнес в россии и поддерживать экономику страны-агрессоры уплатой значительных налогов в ее бюджет.

Philip Morris International — американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию более чем в 180 странах мира, самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).

В россии Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и филиалом АО «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» примерно в 100 городах страны.

Доля рынка торговых марок «Филипп Моррис Интернешнл» в россии составила 30,1% в 2019 году. Соответственно, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого удерживается российская армия.

Сейчас совокупный объем инвестиций Philip Morris International в россии превышает $2 млрд.

«Имея уверенность в экономическом потенциале россии, компания реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу. С 2017 года в локализацию производства инновационного продукта — табачных сток для IQOS на территории фабрики в Ленинградской области уже инвестировано более 14 млрд руб. открыт в Ленинградской области в начале 2000 года, превышает $1,1 млрд», — отмечают в НАПК.

Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения россии в Украину выросла на 8% — до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль — до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году Соответственно, компания уплатила только налог на прибыль в бюджет россии на сумму свыше $136 млн.

Japan Tobacco International (JTI) является несомненным лидером табачного рынка в россии (доля рынка около 34,9%). Она является одной из крупнейших компаний FMCG в стране по объему продаж. В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие.

«JTI — крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику России превысили $4,6 миллиарда. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета рф. Сама компания же открыто заявляла о то, что российский рынок генерировал около $2 млрд в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год», — пояснили в НАПК.

Источник: Минфин
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