К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 24 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 24 августа
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Закрытие 24 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,70/40,09
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39,65/40,04
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,95−38,70 грн. Евро покупают за 41,40 грн., а продают за 42,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,61, евро — 41,80−42,05 грн.
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Источник: Минфин
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