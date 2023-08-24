Курс валют на вечер 24 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 24 августа Закрытие 24 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,70/40,09 39,65/40,04 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,95−38,70 грн. Евро покупают за 41,40 грн., а продают за 42,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,61, евро — 41,80−42,05 грн.

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