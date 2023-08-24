Экс-председатель Национального банка Кирилл Шевченко получил обвинение по ст. 255 Уголовного кодекса Украины в создании и руководстве преступной организацией, деятельность которой направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом он написал в Фейсбуке.
Экс-глава НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи
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По словам Шевченко, делом занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
«Мне стало известно, что по делу против экс-председателя НБУ „антикоррупционный“ орган пошел ва-банк и изменил квалификацию, дополнительно инкриминировав мне статью 255 УК Украины…», — отметил Шевченко.
Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показанию против него в условиях, когда сроки досудебного расследования истекают.
По мнению Шевченко, применение такой статьи по отношению к главе государственного банка, которая является «классической» для «воров в законе», ставит под сомнение принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами банка в течение 2014−2019 годов.
«По моему делу, кажется, отрабатывают механизм, когда коллегиальный орган любого украинского банка сможет быть признан преступной группировкой со всеми возможными последствиями», — предположил он.
Напомним
Речь идет об уголовном деле, касающемся периода руководства Шевченко Укргазбанком.
В начале октября прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении Кириллу Шевченко и еще четырем фигурантам дела.
Их действия были квалифицированы как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191) и служебный подлог (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч .1 ст.366).
Было бы установлено, что руководство Укргазбанка, владея информацией о подписанных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения средств.
В частности, должностные лица банка якобы обеспечили подписание фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые, являясь «агентами» банка, привлекли к нему крупных клиентов.
За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствие установило, что в течение 2014−2020 годов по этой схеме 52 агентам Укргазбанк перечислил более 206 млн. грн.
23 октября, НАБУ объявило в розыск уже находящегося в Вене экс-председателя НБУ Шевченко, а также заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышова, заместителя директора департамента работы с корпоративными ВИП-клиентами Елену Хмеленко.
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