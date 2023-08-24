Экс-глава НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи

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По словам Шевченко, делом занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Мне стало известно, что по делу против экс-председателя НБУ „антикоррупционный“ орган пошел ва-банк и изменил квалификацию, дополнительно инкриминировав мне статью 255 УК Украины…», — отметил Шевченко.

Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показанию против него в условиях, когда сроки досудебного расследования истекают.

По мнению Шевченко, применение такой статьи по отношению к главе государственного банка, которая является «классической» для «воров в законе», ставит под сомнение принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами банка в течение 2014−2019 годов.

«По моему делу, кажется, отрабатывают механизм, когда коллегиальный орган любого украинского банка сможет быть признан преступной группировкой со всеми возможными последствиями», — предположил он.

Напомним