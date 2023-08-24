Укрпочта ко Дню Независимости выпустила марку «Украина-мать» (фото)

Укрпочта 24 августа по случаю Дня Независимости официально ввела в обращение почтовую марку «Украина-мать». Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На новой почтовой марке в интерпретации украинской художницы Зинаиды Кубар изображен монумент «Батькивщины-матери», украшенный традиционным красным ожерельем.

Тираж почтовых марок составляет 600 тыс. экземпляров. Номинал — U (12 грн), что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины.

Стоимость марочного листа — 72 грн. Выпущен и конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт, художественные открытки, а также набор магнитов «Украина-мать».

Сегодня почтовый набор можно приобрести в отделениях «Укрпочты» по всей стране, в официальном интернет-магазине и на маркетплейсах eBay и Amazon.