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24 августа 2023, 13:37 Читати українською

Убытки от оккупации Крыма составляет 120 миллиардов — Шмыгаль

Убытки от оккупации Крыма составляет не менее 120 млрд грн. Впрочем, точная сумма будет известна после освобождения полуострова и аудита. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе третьего саммита Крымской платформы.

Убытки от оккупации Крыма составляет не менее 120 млрд грн.

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«Правительство работает над концепцией конфискации российских активов, замороженных на Западе. Это предполагает создание международного компенсационного механизма, согласно которому агрессор заплатит за все, что уничтожило», — подчеркнул он.

Кроме того, Кабмин разрабатывает экономическую модель развития Крыма в рамках Стратегии восстановления полуострова после его деоккупации. Она состоит из пяти ключевых пунктов.

  • Крым — новый туристический центр Европы. Полуостров превратят в курорт, где можно отдыхать круглый год. Это новая гостиничная инфраструктура и новые публичные просторы под брендом Крым365.
  • Соединение Крыма с Украиной, Европой и миром. Полуостров как часть европейского транспортного пространства, интегрированного в TEN-T. Строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, демонтаж Крымского моста для безопасного мореходства в Черном и Азовском морях.
  • Энергетика. Интеграция Крыма в систему ENTSO-E и ставка на возобновляемые источники энергии. Разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет нетто-экспортером энергоресурсов.
  • Развитие аграрного сектора. Продолжается подготовка проекта восстановления Каховской ГЭС для орошения Юга Украины. Будет сделана ставка на малые фермерские хозяйства, также на Крым масштабируют программу «Работа» по поддержке виноградарства.
  • Создание на полуострове ИТ-хаба европейского и мирового уровня. Специальный режим привлечения инвестиций в науку, образование и инновации. Крым должен стать украинской Кремниевой долиной.

«Эти изменения будут постепенными, но уже сейчас имеем видение, которое позволит оценить эффективность нашего движения вперед», — подытожил Шмыгаль.

Источник: Минфин
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