Убытки от оккупации Крыма составляет 120 миллиардов — Шмыгаль

Убытки от оккупации Крыма составляет не менее 120 млрд грн. Впрочем, точная сумма будет известна после освобождения полуострова и аудита. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе третьего саммита Крымской платформы.

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«Правительство работает над концепцией конфискации российских активов, замороженных на Западе. Это предполагает создание международного компенсационного механизма, согласно которому агрессор заплатит за все, что уничтожило», — подчеркнул он.

Кроме того, Кабмин разрабатывает экономическую модель развития Крыма в рамках Стратегии восстановления полуострова после его деоккупации. Она состоит из пяти ключевых пунктов.

Крым — новый туристический центр Европы. Полуостров превратят в курорт, где можно отдыхать круглый год. Это новая гостиничная инфраструктура и новые публичные просторы под брендом Крым365.

Соединение Крыма с Украиной, Европой и миром. Полуостров как часть европейского транспортного пространства, интегрированного в TEN-T. Строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, демонтаж Крымского моста для безопасного мореходства в Черном и Азовском морях.

Энергетика. Интеграция Крыма в систему ENTSO-E и ставка на возобновляемые источники энергии. Разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет нетто-экспортером энергоресурсов.

Развитие аграрного сектора. Продолжается подготовка проекта восстановления Каховской ГЭС для орошения Юга Украины. Будет сделана ставка на малые фермерские хозяйства, также на Крым масштабируют программу «Работа» по поддержке виноградарства.

Создание на полуострове ИТ-хаба европейского и мирового уровня. Специальный режим привлечения инвестиций в науку, образование и инновации. Крым должен стать украинской Кремниевой долиной.

«Эти изменения будут постепенными, но уже сейчас имеем видение, которое позволит оценить эффективность нашего движения вперед», — подытожил Шмыгаль.