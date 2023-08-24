Шведская сеть магазинов H&M планирует возобновить работу в Украине в ноябре. Об этом говорится в релизе компании, передает Ассоциация ритейлеров Украины.
H&M планирует возобновить работу магазинов в Украине с ноября
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Что известно
В настоящее время компания находится в тесном диалоге с партнерами и представителями власти и планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в стране с ноября 2023 года.
«После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов», — сказал региональный менеджер H&M региона Восточная Европа Мемет Арисой,
В то же время, H&M Group будет сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах помощи и восстановления.
Информация о возобновлении работы в конкретных локациях будет доступна позже.
Напомним
H&M Group временно закрыла свои магазины в Украине 24 февраля 2022 года.
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