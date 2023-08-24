H&M планирует возобновить работу магазинов в Украине с ноября

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В настоящее время компания находится в тесном диалоге с партнерами и представителями власти и планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в стране с ноября 2023 года.

«После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов», — сказал региональный менеджер H&M региона Восточная Европа Мемет Арисой,

В то же время, H&M Group будет сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах помощи и восстановления.

Информация о возобновлении работы в конкретных локациях будет доступна позже.

Напомним

H&M Group временно закрыла свои магазины в Украине 24 февраля 2022 года.