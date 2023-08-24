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24 августа 2023, 11:40 Читати українською

«Сміливість бути. UA»: НБУ выпустил ко Дню Независимости новую монету (фото)

Национальный банк представил новые памятные монеты «Сміливість бути. UA», посвященные смелости украинской нации. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк представил новые памятные монеты «Сміливість бути.
Фото: bank.gov.ua

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Монеты символически введены в обращение к 32-летию Независимости Украины.

«Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, риса, которая, по сути, стала синонимом слова „украинцы“. Это — смелость!», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

Памятные монеты «Сміливість бути. UA» продолжают серию «Бессмертная моя Украина».

Серебряная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г. Кроме того, монета украшена локальной позолотой. Тираж серебряной монеты — до 5000 штук.

Что изображено на монете

На аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ нашей Родины воплощен в символе трезубца, находящегося «на острие» времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне расположено лезвие меча; наверху — малый Государственный Герб Украины.

На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинскому народу. В центре изображена золотистая звезда.

Где купить

Купить памятные монеты «Сміливість бути. UA» можно с 24 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализована тысяча серебряных монет и 15 тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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