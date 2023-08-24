Рынки растут на отчете NVIDIA, а цены на нефть падают: что нужно знать утром

Американские индексы выросли в среду

S&P 500 прибавил 1,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones — 0,5%.

Оптимизм участников рынка был связан с ожидаемо хорошим квартальным финансовым отчетом NVIDIA, а также с падением доходности казначейских облигаций США.

Между тем после закрытия вчерашних торгов NVIDIA сообщила о своих квартальных финансовых результатах: прибыль на акцию составила $2,70 при выручке $13,51 млрд. По данным Refinitiv, результаты оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, которые предполагали прибыль на акцию в размере $2,09 и $11,22 млрд выручки.

Рынки Азии растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,7%, японский Nikkei прибавил 0,8%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1,1%, сингапурский STI увеличился на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,7% и 2% соответственно.

Акции азиатских производителей микрочипов растут после отчета NVIDIA

В ходе сегодняшних торгов ценные бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing выросли на 1,8%, тогда как акции ее конкурента Samsung Electronics подорожали примерно на 2,2%.

Кроме этого, несмотря на недавние сообщения о том, что США рассматривают введение экспортных ограничений в отношении Китая, акции китайских полупроводниковых компаний в четверг также уверенно растут: ценные бумаги Hua Hong Semiconductor и SMIC выросли сегодня более чем на 2%.

Все из-за сильного квартального отчета NVIDIA, указывающего на растущий спрос на микрочипы, необходимые для создания приложений с использованием искусственного интеллекта.

Нефтяные цены достигли самого низкого уровня с начала месяца

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent снизились примерно на 1%, до $83,21 за баррель, а контракты на WTI упали на 0,9%, до $78,89. Оба этих показателя достигли самого низкого уровня с начала августа.

Проблемы в секторе недвижимости Китая усиливают опасения по поводу слабых экономических перспектив второго по величине потребителя нефти в мире.

Помимо макропроблем Китая, эксперты также считают, что давление на нефтяные котировки в последнее время оказывают растущие ожидания того, что Федеральная резервная система США, вероятно, еще не завершила цикл повышения процентных ставок.

Между тем на фоне падения нефтяных цен энергетический сектор США был единственным среди всех отраслей в составе S&P 500, который продемонстрировал снижение по итогам торгов в четверг.