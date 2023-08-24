За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 259160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 августа: 340 российских оккупантов, 2 танка и 20 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 259 160 (+340) человек,
- танков / tanks — 4375 (+2) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8511 (+23) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 5333 (+15) ед,
- РСЗО / MLRS — 723 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 494 (+3) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4344 (+20),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1406 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7773 (+28) ед,
- специальная техника / special equipment — 801 (+1).
Источник: Минфин
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