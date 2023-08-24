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24 августа 2023, 16:10 Читати українською

Стоимость Tesla упала почти на $200 миллиардов с середины июля

Рыночная стоимость автопроизводителя Tesla упала почти на $200 млрд всего за месяц после пика 2023 года в июле, пишет Business Insider.

Рыночная стоимость автопроизводителя Tesla упала почти на $200 млрд всего за месяц после пика 2023 года в июле, пишет Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто происходит на рынкеАкции Tesla подорожали примерно на 170% и достигли пика — $291 по состоянию на 19 июля, но с тех пор потеряли примерно пятую часть своей стоимости, которая составляет ныне примерно $730 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит на рынке

Акции Tesla подорожали примерно на 170% и достигли пика — $291 по состоянию на 19 июля, но с тех пор потеряли примерно пятую часть своей стоимости, которая составляет ныне примерно $730 млрд.

Причиной тому стало сочетание высокой инфляции, повышения процентной ставки и опасений рецессии. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу, чтобы получить подсказки о следующих шагах.

За год ФРС подняла и так высокую стоимость заимствований с почти нуля до более чем 5%, что может в дальнейшем спровоцировать рецессию, учитывая, что инфляция не намного превышает целевой показатель ФРС 2% — на уровне 3,2% в год.

Негативными последствиями для таких быстрорастущих акций, включая Tesla, является ситуация, когда ставка растет, так как это уменьшает прибыль компании из-за крупных затрат по займам.

Источник: Минфин
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