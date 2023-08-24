Prime Group остановит сотрудничество с брендами, которые так и не вышли с рынка рф

Транспортно-экспедиционная компания Prime Group, владеющая сетью АЗС, с 1 октября 2023 года прекращает сотрудничество с компаниями, продолжающими работать на российском рынке. Об этом сообщил соучредитель Prime Дмитрий Леушкин.

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Позиция компании

Компания прекратит сотрудничество в сфере логистики и остановит поставки топлива таким предприятиям: «Ашан», Metro, Unilever, Beko, OTP Bank, Raiffeisen, PepsiCo, Nestle и т. д.

«Нельзя покупать пикапы и амуницию для фронта и одновременно перевозить грузы и заправлять технику компаний, которые не вышли из рашки и своими налогами там строят ракеты, которые к нам летят. Сложное решение. Оно, знаете, со стороны просто. А тут и люди, и рентабельность, и годы, и даже десятилетия сотрудничества», — прокомментировал Леушкин.

Сотрудничество с указанными компаниями прекратится с октября. В сентябре им будет направлено соответствующее предупреждение.

Напомним

Ранее о подобном решении заявил сервис поиска работы Work.ua. С 10 августа компания прекратила контракты с почти 20 компаниями, продолжающими работать в РФ, на общую сумму 5 млн грн в год.