На портале «Дия» запустили еще два сервиса для моряков

Министерство цифровой трансформации завершило бета-тест еще двух услуг для моряков на портале «Дия» — теперь они доступны онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Борьба с коррупцией

Новые сервисы являются частью масштабной программы преодоления коррупции при оформлении документов моряков, из-за которой госбюджет ежегодно терял $150 млн, добавляют в министерстве.

Теперь на портале «Дия» для моряков доступны:

заявление о присвоении или подтверждении звания и квалификации;

подача жалобы на отказ в получении квалификационного документа.

Как воспользоваться сервисами

авторизоваться на портале «Дия»;

выбрать необходимую услугу;

заполнить заявление о получении документа и подписать его Дия.Подписью или квалифицированной электронной подписью (КЭП);

послать заявление на рассмотрение.

Также ранее была запущена запись на компьютерное тестирование CES 6.0 для моряков.