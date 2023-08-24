Министерство цифровой трансформации завершило бета-тест еще двух услуг для моряков на портале «Дия» — теперь они доступны онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
На портале «Дия» запустили еще два сервиса для моряков
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Борьба с коррупцией
Новые сервисы являются частью масштабной программы преодоления коррупции при оформлении документов моряков, из-за которой госбюджет ежегодно терял $150 млн, добавляют в министерстве.
Теперь на портале «Дия» для моряков доступны:
- заявление о присвоении или подтверждении звания и квалификации;
- подача жалобы на отказ в получении квалификационного документа.
Как воспользоваться сервисами
- авторизоваться на портале «Дия»;
- выбрать необходимую услугу;
- заполнить заявление о получении документа и подписать его Дия.Подписью или квалифицированной электронной подписью (КЭП);
- послать заявление на рассмотрение.
Также ранее была запущена запись на компьютерное тестирование CES 6.0 для моряков.
Источник: Минфин
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